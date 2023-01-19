​Убивство Дениса Кірєєва було пов’язано з поганою координацією українських спецслужб, – Подоляк

Росія спробувала виставити Кірєєва своїм агентом, однак він не був пов’язаний з РФ.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що вбивство одного із консультантів делегації України Дениса Кірєєва, якого СБУ звинуватила нібито у держзраді, було пов'язане із поганою координацією українських спецслужб на початку війни.

Про це Михайло Подоляк заявив в інтерв’ю Delfi.

"Він мав стосунок до головного управління розвідки, а його вбивство було пов'язане з тим, що не було єдиної координації між силовими структурами. Були певні претензії до нього з одного боку, з іншого не встигли ці претензії врегулювати в діалоговому форматі, це не пов'язано з роботою делегації і з переговорним процесом. Він не був агентом Росії", – зазначив він.

Подоляк додав, що потім Росія спробувала виставити Кірєєва своїм агентом, проте він не був пов'язаний з ворогом. У Службі безпеки повідомили, що вони не можуть коментувати вбивства Кірєєва, тому що провадження веде ДБР.

Раніше видання Wall Street Journal писало про те, що у березні 2022 у центрі Києва застрелили 45-річного співробітника Головного управління розвідки Міноборони України Дениса Кірєєва. Він був убитий "агентами української розвідки”, хоча відіграв важливу роль у інформуванні про рішення Росії почати наступ 24 лютого.