Французький Дюнкерк став містом-партнером Бучі

Це перше місто у Франції, з яким Буча фіналізувала побратимські відносини.

У четвер, 19 січня, Дюнкерк став офіційним містом-партнером українського міста Бучі.

Про це міський голова Бучі Анатолій Федорук повідомив у Facebook.

“Під час відеоконференції з головою Дюнкерка Патрісом Вергріете підписали декларацію про наміри співпраці, обговоривши кроки для втілення спільних франко-українських програм”, – йдеться у повідомленні.

Мери Бучі і Дюнкерка домовилися про поїздку 20 старшокласників до міста-побратима за запрошенням муніципалітету. Витрати компенсує французька БО “Прихисток Європи”.

“Буча з Дюнкерком також обговорює приєднання до мережі “Міст пам’яті”. Це неформальний світовий клуб міст, що зазнали великих трагедій та руйнування, та мають досвід відбудови та відновлення повноцінного життя після пережитого”, – ідеться в повідомленні.

Дюнкерк був зруйнований під час Другої світової війни.

Нагадаємо, Харків і Турку (Фінляндія) встановили побратимські відносини.