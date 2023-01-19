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Французький Дюнкерк став містом-партнером Бучі

Це перше місто у Франції, з яким Буча фіналізувала побратимські відносини.

Французький Дюнкерк став містом-партнером Бучі
Фото: Анатолій Федорук у Facebook

У четвер, 19 січня, Дюнкерк став офіційним містом-партнером українського міста Бучі.

Про це міський голова Бучі Анатолій Федорук повідомив у Facebook.

“Під час відеоконференції з головою Дюнкерка Патрісом Вергріете підписали декларацію про наміри співпраці, обговоривши кроки для втілення спільних франко-українських програм”, – йдеться у повідомленні.

Мери Бучі і Дюнкерка домовилися про поїздку 20 старшокласників до міста-побратима за запрошенням муніципалітету. Витрати компенсує французька БО “Прихисток Європи”.

“Буча з Дюнкерком також обговорює приєднання до мережі “Міст пам’яті”. Це неформальний світовий клуб міст, що зазнали великих трагедій та руйнування, та мають досвід відбудови та відновлення повноцінного життя після пережитого”, – ідеться в повідомленні.

 

Дюнкерк був зруйнований під час Другої світової війни. 

Нагадаємо, Харків і Турку (Фінляндія) встановили побратимські відносини. 

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