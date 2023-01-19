Франція розглядає можливість передачі Україні танків Leclerc

Таке рішення розглядається французами в якості забезпечення Берліна спільною платформою для поставок танків Україні.

Французи розглядають можливість відправлення власних танків Leclerc в Україну, щоб забезпечити Берлін спільною платформою для поставок танків.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерело у французькій владі.

“Ця тема складна і ще не вирішена в Парижі. Але ми думаємо про це”, — сказав французький чиновник.

За його словами, це питання буде розглядатися на спільному засіданні французьких та німецьких чиновників в неділю, 22 січня.

Зазначається, що західні офіційні особи побоюються, що в України залишилося небагато часу до того, як Росія почне новий, ширший наступ проти України, що, ймовірно, викличе потребу в поставках танків для зміцнення оборони Києва.

Нагадаємо, сьогодні, 19 січня, Україна вчергове закликала партнерів надати ЗСУ танки Leopard для боротьби з ворогом. Війська РФ продовжують наступальні дії на сході України, а Кремль налаштований на подальшу активізацію бойових дій.

Колишній верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Веслі Кларк вважає, що західні країни мають дати Україні сотні танків та більше артилерії.

Наразі Польща збирає коаліцію країн, які нададуть Україні німецькі танки "Леопард". Раніше, під час візиту до Львова, президент Анджей Дуда повідомив, що Польща в межах міжнародної коаліції готова передати Україні роту сучасних німецьких танків Leopard. Для цього потрібна згода Німеччини.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц уже начебто готовий поставити Україні основні бойові танки Leopard, але за однієї умови - якщо США дадуть Abrams.

Орієнтовно у п’ятницю США готуються оголосити про новий великий пакет озброєнь для України. Ймовірно, у складі пакету будуть бойові броньовані машини Stryker, але танки США поки не передадуть.