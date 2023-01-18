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Веслі Кларк: "Чудово, що даємо Україні 10 танків, але їй потрібні 300-500"

Екскомандувач НАТО у Європі вважає, що Захід має дати Україні сотні танків та більше артилерії.

Веслі Кларк: "Чудово, що даємо Україні 10 танків, але їй потрібні 300-500"
Веслі Кларк
Фото: "Голос Америки"

Колишній верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Веслі Кларк вважає, що Західні країни мають дати Україні сотні танків та більше артилерії.

Про це він заявив CNN, передає LIGA.net.

За його словами, Захід має робити набагато більше, особливо після атаки Росії на житловий будинок у Дніпрі.

Кларк додав, що РФ не має наміру відступати, а Володимир Путін планує мобілізувати більше сил і здійснити ще один наступ.

"Ми маємо дати Україні зброю, щоб прогнати Росію… Здорово, що ми даруємо їм 10 танків із Великої Британії. Десять танків? Україні потрібно 300, 500 танків. Здорово, що ми намагаємося послати їм ще кілька гаубиць. Цього недостатньо. Ми маємо серйозно поставитися до цього", – сказав Кларк.

Нагадаємо, наразі Польща збирає коаліцію країн, які нададуть Україні німецькі танки "Леопард". Раніше, під час візиту до Львова, президент Анджей Дуда повідомив, що Польща в межах міжнародної коаліції готова передати Україні роту сучасних німецьких танків Leoprad. Для цього потрібна згода Німеччини.

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