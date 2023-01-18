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ЄС планує внести зміни до закону про фармацевтику, аби уникнути нестачі ліків

Нововведення включатимуть посилення зобов’язань щодо постачання медикаментів і попередні повідомлення про дефіцит.

ЄС планує внести зміни до закону про фармацевтику, аби уникнути нестачі ліків
Стелла Кіріакідес
Фото: ЕРА/UPG

Запропоновані зміни до фармацевтичного закону Європейського Союзу включатимуть посилення зобов’язань щодо постачання ліків і попередні повідомлення про дефіцит.

Про це заявила у вівторок єврокомісар з питань охорони здоров’я Стелла Кіріакідес, пише Reuters.

На сесії Європейського парламенту Кіріакідес заявив, що дефіцит антибіотиків є проблемою для багатьох європейських країн. За її словами, пропозиція Єврокомісії щодо перегляду фармацевтичного законодавства запланована на березень.

“Нашою метою є і залишається забезпечити доступ до ліків для всіх пацієнтів, які їх потребують, і уникнути будь-яких порушень ринку ліків у ЄС”, – сказала Кіріакідес.

Європейське агентство з лікарських засобів повідомляє про брак антибіотиків у 26 країнах Європи.

За словами єврокомісарки, основними причинами дефіциту є несприятливо ранній сплеск респіраторних інфекцій у Європі цієї зими та недостатні виробничі потужності.

Чимало законодавців ЄС, які виступали на засіданні, заявили, що проблему дефіциту необхідно терміново вирішити. Але експерти кажуть, що брак основних непатентованих ліків, таких як антибіотики, ймовірно, повторюватиметься в Європі через проблеми в цьому секторі, зокрема поступове перенесення виробництва до Азії.

Кіріакідес зазначила що ЄС використовує всі варіанти регулювання та веде переговори з компаніями, щоб збільшити виробництво та зменшити дефіцит.

Вона додала, що Управління з питань готовності та реагування на надзвичайні ситуації в галузі охорони здоров’я (HERA), кризовий орган ЄС у сфері охорони здоров’я, створений під час пандемії COVID-19, може закуповувати ліки та медичні товари від імені держав-членів для усунення нестачі.

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