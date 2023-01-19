Хрещений батько “Коза ностри” утримується в італійській в'язниці суворого режиму

Там діють особливі обмеження, що застосовуються до найнебезпечніших ув'язнених країни.

Бос мафії Маттео Мессіна Денаро утримується у в’язниці суворого режиму Костарелле поблизу міста Л’Аквіла у центральній Італії. Про це пише Reuters.

У тюрмі діють особливі обмеження, що застосовуються до найнебезпечніших ув'язнених країни.

Мессіна Денаро став одним із приблизно 160 ув'язнених в’язниці, яка відкрилася у 1990-х роках і є найбільшою із в'язниць суворого режиму в Італії. Раніше у ній жили мафіозі, зокрема Раффаеле Кутоло та Леолука Багарелла.

У тюрмі запроваджено строгий режим ізоляції, розроблений, щоб завадити підозрюваним керувати злочинними угрупованнями через ґрати. Ув'язнені утримуються в одиночних камерах, а відеоспостереження працює постійно.

Мафіозі хворий на рак, і очікується, що його лікування продовжуватиметься в лікарні Л'Аквіли. Ймовірно, його повернуть на Сицилію для участі у судовому процесі.

Прокурори кажуть, що Мессіна Денаро був однією з провідних фігур “Коза Ностри”, але волів за краще залишитися у своєму регіоні. Він не був “босом босів”, як покійний Сальваторе “Тото” Рійна. Рійна, заарештований у 1993 році після більш ніж двох десятиліть переховування, помер у в'язниці у північному місті Парма в 2017 році.

Мессіну Денаро заочно засудили до кількох довічних термінів за низку злочинів, зокрема за його участь у вбивствах антимафіозних прокурорів Джованні Фальконе та Паоло Борселліно у 1992 році. Ці вбивства шокували націю та спровокували придушення сицилійської мафії “Коза Ностри”.

Нагадаємо, мафіозі, який переховувався 30 років, затримали у Палермо у понеділок, 16 січня. Арешт стане перемогою для уряду Джорджи Мелоні, яка заявила, що пішла в політику через вбивства мафії. Вона пропонує зробити день затримання Мессіни Денаро національним святом.