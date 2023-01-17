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Мелоні скоро прийде до України, - Зеленський

Президент уточнив, що бачить з її боку підтримку дій Києва.

Мелоні скоро прийде до України, - Зеленський
Фото: ЕРА/UPG

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що найближчим часом прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні готує візит до України.

Про це повідомляє ANSA.

"Вона (Мелоні - ред.) скоро приїде, я не можу повідомити дату, але скоро", – сказав Зеленський.

Він уточнив, що бачить з боку Мелоні підтримку України.

"Її риторика для мене надзвичайно зрозуміла. Я бачу Джорджію Мелоні як проіталійську, і це найголовніше: що вона проіталійська і вона підтримує Україну. І вона підтримує спільні цінності. Я дуже чекаю на її приїзд з візитом в Україну", – додав президент.

Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні має намір приїхати до України на початку 2023 року.

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