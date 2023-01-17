ЄС надав Україні перших 3 млрд євро макрофінансової допомоги

Це перший транш із загальної суми в 18 млрд євро.

Європейський Союз надав Україні перший транш у розмірі 3 млрд євро у межах програми макрофінансової допомоги на 18 млрд євро.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Сьогодні виплачуються 3 млрд євро Україні, чим я дуже пишаюся – це свідчить про те, на що ми здатні, коли об'єднані”, – оголосила міністр фінансів Швеції Елізабет Свантессон перед засіданням Ради з економічних і фінансових питань.

Зазначається, що 1 січня Швеція розпочала головування в Раді Євросоюзу. Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що серед пріоритетів головування держави у Раді ЄС буде підтримка України у боротьбі з агресією Російської Федерації.

Раніше повідомлялося, що Україна та Європейський Союз підписали меморандум про виділення 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році. Перший транш у 3 млрд євро Україна отримає вже цього тижня.