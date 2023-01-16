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ОБСЄ має намір продовжити мандат спецпредставника в Україні

Кулеба нагадав, що свого часу Росія не підтримала продовження мандата.

ОБСЄ має намір продовжити мандат спецпредставника в Україні
Фото: Twitter/OSCE

Керівник МЗС Північної Македонії, голова ОБСЄ Буяр Османі має намір продовжити мандат спеціального представника ОБСЄ в Україні.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Інтерфакс-Україна.

"Не ми припинили діяльність ОБСЄ на території України – це зробила РФ, не підтримавши продовження мандата координатора проєктів ОБСЄ в Україні. Ми ніколи не мали нічого проти продовження мандата. Ми бачимо, що за попереднього, польського головування, разом із генеральним секретарем ОБСЄ ми знайшли рішення та призначили спеціального представника", - сказав Кулеба на пресконференції.

Кулеба послався на слова Османі про те, що він як діючий голова ОБСЄ має намір підтримати цю практику та продовжити мандат спеціального представника ОБСЄ в Україні.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Північної Македонії та голова ОБСЄ Буяр Османі в ході візиту в Україну відвідав зруйновану внаслідок російської агресії Бородянку у Київській області.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про те, що єдиний шлях врятувати ОБСЄ від руйнівного впливу Росії – це позбутися її у складі організації.

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