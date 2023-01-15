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Глави МЗС України і Нідерландів обговорили посилання ППО України

Також мова йшла про "Формулу миру".

Глави МЗС України і Нідерландів обговорили посилання ППО України
Вопке Гукстра
Фото: Beeld © Robin Utrecht

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Королівства Нідерланди Вопке Гукстра.

Про це Дмитро Кулеба повідомив у Twitter.

"Я говорив з Вопке Гукстра про посилення ППО України, санкції щодо російської ракетної промисловості та Формулу миру. Від початку війни Нідерланди своїми діями показали, що вони вірні принципам і щиро підтримують Україну на шляху до перемоги", – зазначив голова української дипломатії.

 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте оборонні потреби України. 

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