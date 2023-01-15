Глави МЗС України і Нідерландів обговорили посилання ППО України

Також мова йшла про "Формулу миру".

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Королівства Нідерланди Вопке Гукстра.

Про це Дмитро Кулеба повідомив у Twitter.

"Я говорив з Вопке Гукстра про посилення ППО України, санкції щодо російської ракетної промисловості та Формулу миру. Від початку війни Нідерланди своїми діями показали, що вони вірні принципам і щиро підтримують Україну на шляху до перемоги", – зазначив голова української дипломатії.

I spoke with @WBHoekstra on strengthening Ukraine’s air defenses, sanctions on Russia’s missile industry, and the Peace Formula. Since the onset of the war, the Netherlands has shown with actions that it stands by principles, and genuinely supports Ukraine on its path to victory. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 15, 2023

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте оборонні потреби України.