Що означає нарощування російського угруповання в Білорусі
Що означає нарощування російського угруповання в Білорусі
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
Арестович відкликав своє вибачення за слова про нібито збиття українцями ракети у Дніпрі
“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати”. В УПЦ МП обіцяють “за церкву воювати”
“Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати”. В УПЦ МП обіцяють “за церкву воювати”
Народному депутату оголосили підозру в недекларуванні маєтку в Іспанії (доповнено)
Народному депутату оголосили підозру в недекларуванні маєтку в Іспанії (доповнено)
Як і чому світовий теніс любить росіян?
Як і чому світовий теніс любить росіян?
У кількох районах Севастополя лунають вибухи
У кількох районах Севастополя лунають вибухи
Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 40 (оновлено)
Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 40 (оновлено)
Ракетний удар по Дніпру: під уламками знайшли тіло 44 людей (оновлено)
Ракетний удар по Дніпру: під уламками знайшли тіло 44 людей (оновлено)
ГоловнаПолітика

Арестович заявив, що йде з посади радника Офісу президента

Він виклав фото відповідної заяви.

Арестович заявив, що йде з посади радника Офісу президента
Фото: ОПУ

Олексій Арестович заявив, що йде з посади радника Офісу президента.

Про це він повідомив у Facebook. 

“Написав заяву про звільнення з посади”, - йдеться в дописі. 

За його словами, він хоче показати приклад цивілізованої поведінки: принципова помилка, отже, у відставку.

Нагадаємо, нещодавно Арестович відкликав своє вибачення і видалив пост у соцмережах, де пояснював, чому помилково сказав, що ракета зруйнувала будинок у Дніпрі після нібито її збиття українською ППО.

На тлі скандальної заяви радника Офісу президента Олексія Арестовича щодо падіння на житловий будинок у Дніпрі нібито збитої українською ППО ракети в Повітряних силах наголосили, що всі коментатори повинні поширювати перевірені дані. Командування Повітряних сил ЗСУ заперечує, що українські військові наразі мають засоби, здатні збивати ракети Х-22.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також