Олексій Арестович заявив, що йде з посади радника Офісу президента.

Про це він повідомив у Facebook.

“Написав заяву про звільнення з посади”, - йдеться в дописі.

За його словами, він хоче показати приклад цивілізованої поведінки: принципова помилка, отже, у відставку.

Нагадаємо, нещодавно Арестович відкликав своє вибачення і видалив пост у соцмережах, де пояснював, чому помилково сказав, що ракета зруйнувала будинок у Дніпрі після нібито її збиття українською ППО.

На тлі скандальної заяви радника Офісу президента Олексія Арестовича щодо падіння на житловий будинок у Дніпрі нібито збитої українською ППО ракети в Повітряних силах наголосили, що всі коментатори повинні поширювати перевірені дані. Командування Повітряних сил ЗСУ заперечує, що українські військові наразі мають засоби, здатні збивати ракети Х-22.