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Зеленський подякував британцям за танки та БТР: це саме те, чого потребує Україна

“Дякую, британський народе, за цей потужний внесок у нашу спільну перемогу над тиранією”.

Зеленський подякував британцям за танки та БТР: це саме те, чого потребує Україна
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський подякував Великобританії за надані танки, бронетранспортери та артилерію.

“Танки, БТРи та артилерія – саме те, чого потребує Україна для відновлення своєї територіальної цілісності”, – написав він у Твіттері.

Очільник України зокрема подякував британському прем’єру Ріші Сунаку і міністру оборони Бену Воллесу.

“Дякую, британський народе, за цей потужний внесок у нашу спільну перемогу над тиранією”, – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Великобританія надала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли підрозділ танків “Challenger 2” з броньованими евакуаційно-ремонтними машинами, батарея з восьми САУ AS90 у високій готовності та ще дві батареї та сотні одиниць бронетехніки, включно з БТР "Бульдог".

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