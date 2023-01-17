Зеленський подякував британцям за танки та БТР: це саме те, чого потребує Україна

“Дякую, британський народе, за цей потужний внесок у нашу спільну перемогу над тиранією”.

Президент України Володимир Зеленський подякував Великобританії за надані танки, бронетранспортери та артилерію.

“Танки, БТРи та артилерія – саме те, чого потребує Україна для відновлення своєї територіальної цілісності”, – написав він у Твіттері.

Очільник України зокрема подякував британському прем’єру Ріші Сунаку і міністру оборони Бену Воллесу.

“Дякую, британський народе, за цей потужний внесок у нашу спільну перемогу над тиранією”, – зазначив Зеленський.

Tanks, APCs and artillery are exactly what Ukraine needs to restore its territorial integrity. Thank you @RishiSunak, thank you @BWallaceMP, thank you British people for this powerful contribution to our common victory over tyranny. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 16, 2023

Нагадаємо, Великобританія надала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли підрозділ танків “Challenger 2” з броньованими евакуаційно-ремонтними машинами, батарея з восьми САУ AS90 у високій готовності та ще дві батареї та сотні одиниць бронетехніки, включно з БТР "Бульдог".