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Танки, гармати, безпілотники: Британія надала Україні пакет допомоги

Також у пакеті 100 тис. снарядів.

Танки, гармати, безпілотники: Британія надала Україні пакет допомоги
Танк Challenger 2
Фото: Вікіпедія

Велика Британія надала Україні новий пакет військової допомоги.

Про це у Телеграм написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він включає:

  • 14 танків "Challenger 2";
  • 30 гармат AS90;
  • 100 одиниць бронетехніки, включаючи БТР "Бульдог";
  • десятки БпЛА;
  • 100.000 артилерійських снарядів;
  • 100 "вдосконалених ракет";
  • запасні частини для підтримки українських танків та броньованих машин.

Рішення Великої Британії направити Україні танки Challenger 2 є вивіреною відповіддю на зростаючу агресію Росії, заявив міністр оборони Бен Воллес під час виступу в парламенті, пише "Європейська правда".

"Сьогоднішній пакет допоможе прискорити завершення путінської окупації та всієї її жорстокості та гарантувати, що у 2023 році і надалі, якщо це буде необхідно, Україна збереже свій імпульс, який підтримується міжнародною спільнотою, яка більш ніж будь-коли переконана в тому, що незаконне та неспровоковане вторгнення Путіна провалиться", - сказав Воллес. 

Оголошуючи про те, що він назвав "найважливішим пакетом бойових дій на сьогодні для прискорення успіху України", Воллес підтвердив, що Британія направить танки Challenge 2 із броньованими ремонтно-евакуаційними машинами.

"Сьогоднішній пакет — це важливе збільшення українських можливостей. Це означає, що вони можуть перейти від стримування до вигнання російських військ з української землі. Президент Путін не може перемогти, але він також упевнений, що зможе продовжувати сіяти це безглузде насильство та людські страждання доти, доки його сили не будуть вибиті з оборонних позицій і вигнані з країни", - сказав міністр.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія найближчими днями почне навчати бійців ЗСУ використовувати танки та гармати.

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