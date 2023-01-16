Танки, гармати, безпілотники: Британія надала Україні пакет допомоги

Велика Британія надала Україні новий пакет військової допомоги.
Про це у Телеграм написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Він включає:
- 14 танків "Challenger 2";
- 30 гармат AS90;
- 100 одиниць бронетехніки, включаючи БТР "Бульдог";
- десятки БпЛА;
- 100.000 артилерійських снарядів;
- 100 "вдосконалених ракет";
- запасні частини для підтримки українських танків та броньованих машин.
Рішення Великої Британії направити Україні танки Challenger 2 є вивіреною відповіддю на зростаючу агресію Росії, заявив міністр оборони Бен Воллес під час виступу в парламенті, пише "Європейська правда".
"Сьогоднішній пакет допоможе прискорити завершення путінської окупації та всієї її жорстокості та гарантувати, що у 2023 році і надалі, якщо це буде необхідно, Україна збереже свій імпульс, який підтримується міжнародною спільнотою, яка більш ніж будь-коли переконана в тому, що незаконне та неспровоковане вторгнення Путіна провалиться", - сказав Воллес.
Оголошуючи про те, що він назвав "найважливішим пакетом бойових дій на сьогодні для прискорення успіху України", Воллес підтвердив, що Британія направить танки Challenge 2 із броньованими ремонтно-евакуаційними машинами.
"Сьогоднішній пакет — це важливе збільшення українських можливостей. Це означає, що вони можуть перейти від стримування до вигнання російських військ з української землі. Президент Путін не може перемогти, але він також упевнений, що зможе продовжувати сіяти це безглузде насильство та людські страждання доти, доки його сили не будуть вибиті з оборонних позицій і вигнані з країни", - сказав міністр.
Раніше повідомлялося, що Велика Британія найближчими днями почне навчати бійців ЗСУ використовувати танки та гармати.