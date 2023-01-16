Танки, гармати, безпілотники: Британія надала Україні пакет допомоги

Велика Британія надала Україні новий пакет військової допомоги.

Про це у Телеграм написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він включає:

14 танків "Challenger 2";

30 гармат AS90;

100 одиниць бронетехніки, включаючи БТР "Бульдог";

десятки БпЛА;

100.000 артилерійських снарядів;

100 "вдосконалених ракет";

запасні частини для підтримки українських танків та броньованих машин.

Рішення Великої Британії направити Україні танки Challenger 2 є вивіреною відповіддю на зростаючу агресію Росії, заявив міністр оборони Бен Воллес під час виступу в парламенті, пише "Європейська правда".

"Сьогоднішній пакет допоможе прискорити завершення путінської окупації та всієї її жорстокості та гарантувати, що у 2023 році і надалі, якщо це буде необхідно, Україна збереже свій імпульс, який підтримується міжнародною спільнотою, яка більш ніж будь-коли переконана в тому, що незаконне та неспровоковане вторгнення Путіна провалиться", - сказав Воллес.

Оголошуючи про те, що він назвав "найважливішим пакетом бойових дій на сьогодні для прискорення успіху України", Воллес підтвердив, що Британія направить танки Challenge 2 із броньованими ремонтно-евакуаційними машинами.

"Сьогоднішній пакет — це важливе збільшення українських можливостей. Це означає, що вони можуть перейти від стримування до вигнання російських військ з української землі. Президент Путін не може перемогти, але він також упевнений, що зможе продовжувати сіяти це безглузде насильство та людські страждання доти, доки його сили не будуть вибиті з оборонних позицій і вигнані з країни", - сказав міністр.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія найближчими днями почне навчати бійців ЗСУ використовувати танки та гармати.