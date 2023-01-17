Американська делегація на чолі з Венді Шерман зустрінеться зі Зеленським

Американська делегація на чолі зі заступницею державного секретаря Венді Шерман, яка 16 січня прибула до Києва, зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.
Про це повідомили у Держдепартаменті Сполучених Штатів.
Представники США підтвердять “сильну і непохитну відданість Сполучених Штатів Україні та її захисту від неспровокованої агресії Росії”.
Зазначимо, перед візитом делегація відвідала Німеччину та Польщу, щоб ознайомитися з безпековою допомогою США Україні.
У Києві американці вже зустрілися з українським прем’єр-міністом Денисом Шмигалем та очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки розпочали розширену програму з підготовки українських військовослужбовців на території Німеччині.