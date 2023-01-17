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Американська делегація на чолі з Венді Шерман зустрінеться зі Зеленським

Сторону говоритимуть про підтримку України.

Американська делегація на чолі з Венді Шерман зустрінеться зі Зеленським
Заступник держсекретаря США Венді Шерман
Фото: EPA/UPG

Американська делегація на чолі зі заступницею державного секретаря Венді Шерман, яка 16 січня прибула до Києва, зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомили у Держдепартаменті Сполучених Штатів.

Представники США підтвердять “сильну і непохитну відданість Сполучених Штатів Україні та її захисту від неспровокованої агресії Росії”.

Зазначимо, перед візитом делегація відвідала Німеччину та Польщу, щоб ознайомитися з безпековою допомогою США Україні.

У Києві американці вже зустрілися з українським прем’єр-міністом Денисом Шмигалем та очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Окрім того, з міністром оборони Олексієм Резніковим вони обговорили дипломатичні зусилля та допомогу у сфері безпеки для зміцнення потенціалу безпеки України.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки розпочали розширену програму з підготовки українських військовослужбовців на території Німеччині.

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