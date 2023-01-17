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Учасники форуму у Давосі говоритимуть про військову допомогу та повоєнне відновлення України

Російській агресії проти України буде присвячено кілька окремих семінарів.

Учасники форуму у Давосі говоритимуть про військову допомогу та повоєнне відновлення України
Фото: ЕРА/UPG

Учасники 53-го Всесвітнього економічного форуму у Швейцарії (World Economic Forum, або WEF) серед інших питань обговорять військову допомогу та повоєнне відновлення України.

Про це пише “Голос Америки”.

Кількість учасників та гостей форуму цього разу має бути рекордною: 2700. У Давосі чекають понад 50 глав держав та урядів, приблизно стільки ж міністрів фінансів, півтисячі керівників корпорацій та понад 60 міністрів торгівлі та закордонних справ із 130 країн. 

Організатори форуму звертають увагу на те, що зростаюча роздробленість глобальної економіки небезпечно посилила регіональні кризи. В останній доповіді Міжнародного валютного фонду вказується на різко негативний ефект пандемії та російської агресії в Україні на світову економіку, включно з розривом глобальних економічних зв'язків. Така фрагментація може знизити світовий ВВП на 7%, підрахували аналітики, а за подальшого обмеження трансферу технологій – і на 12%. 

Російській агресії проти України у Давосі буде присвячено кілька окремих семінарів у рамках засідань. Багато економістів погоджуються, що на зростання глобальної економіки можуть негативно вплинути і перепади з постачанням енергоносіїв, що виникли внаслідок війни.

Фото: ЕРА/UPG

Крім економіки, однією з ключових тем форуму буде геополітика. Війна Росії в Україні завадила роботі багатьох механізмів у світовій економіці, а їхнє відновлення є вкрай важливим. 

Серед інших питань форму – майбутня світова рецесія, глобальне потепління, перерозподіл робітничих кадрів у сфері зайнятості, справедлива компенсація за працю, а також боротьба з гендерною та расовою нерівністю. 

Нагадаємо, російські та китайські мільярдери цього року не братимуть участі в економічному форумі в Давосі.

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