Управління імміграції Норвегії підтвердило, що екскомандир ПВК "Вагнер" попросив притулку в країні

Росіянина перевезли до Осло, він перебуває в центрі для порушників міграційного законодавства.

Колишній командир ПВК "Вагнер" росіянин Андрій Медведєв попросив притулку в Норвегії.

Цю інформацію підтвердило 16 січня управління імміграції Норвегії, передає Associated Press.

"З міркувань безпеки та конфіденційності UDI не може більше коментувати це питання", - йдеться в електронному листі управління до видання.

Норвезький адвокат ексвагнерівця Брюньюльф Ріснес підтвердив, що Медведєв перебував у Норвегії та просив притулку.

Росіянина перевезли до Осло, де помістили в центр для порушників міграційного законодавства. Поліція Норвегії відмовилася коментувати цей випадок.

Раніше поліція повідомляла, що Медведєв незаконно перетнув кордон і зайшов у приватний будинок у прикордонній зоні та викликав поліцію.

Нагадаємо, радник Держдепартаменту США Дерек Чолле висловив занепокоєння діяльністю ПВК “Вагнер” та її спробами завербувати найманців у Сербії та інших країнах світу.

Нещодавно українська розвідка повідомила, що компанія почала рекрутувати в'язнів із виправних закладів Чеченської республіки РФ, більшість з яких були засуджені за політичну діяльність.