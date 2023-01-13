Російські найманці із вʼязниць вмирають, щойно дістаються лінії фронту, – Єрмак

Перед українськими захисниками – людська маса, що безупинно атакує, атакує і атакує.

Ситуація в Бахмуті і Соледарі – це Верденська битва XXI сторіччя. Українським захисникам вдається утримувати свої позиції.

Проти них Росія кинула випущених із вʼязниць злочинців, які вмирають, щойно дістаються лінії фронту. Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив у інтервʼю Le Monde.

"Їхні тіла кидають на місці, їх навіть не забирають, людських втрат з російського боку багато, значно більше, ніж у нас", – сказав він.

За словами Єрмака, перед українськими захисниками – людська маса, що безупинно атакує, атакує і атакує.

"Соледар – місце вуличних боїв, де жодна зі сторін не контролює місто. Росіяни там є, але вони не контролюють", – зазначив голова президентського офісу.

Нагадаємо, за цей тиждень росіяни вже декілька разів заявляли про "взяття" Соледара – міста неподалік Бахмута. Обидва рази це спростовували в ЗСУ. Спершу "вагнерівці" опублікували фото нібито з соляної шахи на заході міста, втім виявилося, що світлина була зроблена в іншому місті, що окуповане.

Потім, 13 січня, російське міноборони заявило про повну окупацію Соледара. У Східному угрупованні військ натомість повідомили, що бої тривають.