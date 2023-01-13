Мін'юст перевірить договір на оренду УПЦ МП майна Нижньої Лаври, - Євгенія Кравчук
Мін'юст перевірить договір на оренду УПЦ МП майна Нижньої Лаври, - Євгенія Кравчук
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Іванна Коберник: "Боюся, консервативні вчителі казатимуть: “Тут тобі не Європа, повертайся назад”. Це найгірше, що може статися"
Іванна Коберник: "Боюся, консервативні вчителі казатимуть: “Тут тобі не Європа, повертайся назад”. Це найгірше, що може статися"
Телескоп Вебба вперше підтвердив існування екзопланети
Телескоп Вебба вперше підтвердив існування екзопланети
​Храм-МАФ біля Десятинної церкви необхідно демонтувати, - Мінкультури
​Храм-МАФ біля Десятинної церкви необхідно демонтувати, - Мінкультури
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Рекордний пакет допомоги від США. Частина перша – БМП і САУ
Рекордний пакет допомоги від США. Частина перша – БМП і САУ
Віряни і духовенство УПЦ (МП) просять своє керівництво озвучити реальний статус церкви і ставлення до війни
Віряни і духовенство УПЦ (МП) просять своє керівництво озвучити реальний статус церкви і ставлення до війни
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські найманці із вʼязниць вмирають, щойно дістаються лінії фронту, – Єрмак

Перед українськими захисниками – людська маса, що безупинно атакує, атакує і атакує.

Російські найманці із вʼязниць вмирають, щойно дістаються лінії фронту, – Єрмак
Фото: соцмережі

Ситуація в Бахмуті і Соледарі – це Верденська битва XXI сторіччя. Українським захисникам вдається утримувати свої позиції.

Проти них Росія кинула випущених із вʼязниць злочинців, які вмирають, щойно дістаються лінії фронту. Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив у інтервʼю Le Monde

"Їхні тіла кидають на місці, їх навіть не забирають, людських втрат з російського боку багато, значно більше, ніж у нас", – сказав він.

За словами Єрмака, перед українськими захисниками – людська маса, що безупинно атакує, атакує і атакує.

"Соледар – місце вуличних боїв, де жодна зі сторін не контролює місто. Росіяни там є, але вони не контролюють", – зазначив голова президентського офісу. 

Нагадаємо, за цей тиждень росіяни вже декілька разів заявляли про "взяття" Соледара – міста неподалік Бахмута. Обидва рази це спростовували в ЗСУ. Спершу "вагнерівці" опублікували фото нібито з соляної шахи на заході міста, втім виявилося, що світлина була зроблена в іншому місті, що окуповане.

Потім, 13 січня, російське міноборони заявило про повну окупацію Соледара. У Східному угрупованні військ натомість повідомили, що бої тривають. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також