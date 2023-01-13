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Щодня Росія втрачає на війні 500-600 осіб, втрати України менші, – Резніков

Щодня Росія втрачає на війні 500-600 осіб, втрати України менші, – Резніков
Фото: EPA/UPG

Росія втрачає убитими 500-600 окупантів щодня, в той час як втрати України становлять десяту частину від такого показника. Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив у інтервʼю BBC.

За словами Резнікова, окупанти можуть намагатися зібрати "сили, припаси та зброю" для наступу з регіонів, які вона окупувала на півдні та сході.  Україні потрібен був час для перегруповання та переозброєння. 

"Весна – найкращий період, щоб відновити рух усіх сторін. Ми розуміємо, що вони будуть готові почати, звісно, ми повинні бути готовими почати теж", – сказав він. 

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що найгарячіші бої розгорнуться у березні. Навесні Україна запланувала велике просування. 

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