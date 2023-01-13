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​Росіяни вночі обстріляли базу з комунальними автобусами в Херсоні

За попередньою інформацією, один із охоронців дістав поранення.

​Росіяни вночі обстріляли базу з комунальними автобусами в Херсоні
Фото: скріншот відео

У Херсоні російські загарбники вночі обстріляли базу, де припарковані комунальні автобуси.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Через обстріл пошкоджені 16 автобусів, також понівечені легкові автівки, склади та будівля для охорони. Також уламки снарядів завдали шкоди електромережі.

За попередньою інформацією, один із охоронців дістав поранення.

На місці працюють медики, поліція та рятувальники. Бригади енергетиків відновлюють електроживлення.

Нагадаємо, російська армія минулої доби 49 разів обстріляла Херсонську область. Сім обстрілів припали на Херсон.

Ворожі снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки. В області загинула одна людина, двоє поранені.

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