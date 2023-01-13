Українські військові за кілька днів почнуть навчання на Bradley

Українські військові наступного тижня розпочнуть навчання на американській БМП Bradley M2, воно триватиме кілька тижнів.

Про це повідомив на брифінгу речник Пентагону Пет Райдер, передає LIGA.net.

"Тренування мають розпочатися здебільшого наступного тижня в Німеччині", - сказав він.

За словами Райдера, українці пройдуть маневрену та загальновійськову підготовку. Конкретної дати доставлення машин до України він не називає.

"Ви побачите, коли Bradley прибудуть на поле бою. Дозвольте Україні про це повідомити. Ми очікуємо, що це навчання триватиме тижні, а не місяці", - зазначив речник Пентагону.

Нагадаємо, Україна отримає американські бойові машини піхоти M2 Bradley у версії M2A2 ODS у рамках рекордного пакета військової допомоги. У Пентагоні вважають, що Bradley допоможе Україні безпечно переміщати війська в зонах підвищеного ризику, пропонуючи при цьому платформу з надійними протитанковими та протипіхотними можливостями.