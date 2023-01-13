ЗСУ знищили за минулу добу ще 740 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 114 130 військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 740 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 114 130 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько/ about 114130 (+740) осіб ліквідовано;

танків - 3098 (+4);

бойових броньованих машин - 6167 (+8);

артилерійських систем - 2086 (+4);

РСЗВ - 437 (+0);

засоби ППО - 218 (+0);

літаків - 286 (+1);

гелікоптерів - 276 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1865 (+0);

крилаті ракети - 723 (+0);

кораблі / катери - 17 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 4833 (+7);

спеціальна техніка - 84 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, вранці 12 січня українські воїни збили ще один російський літак.