Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Віряни і духовенство УПЦ (МП) просять своє керівництво озвучити реальний статус церкви і ставлення до війни
Віряни і духовенство УПЦ (МП) просять своє керівництво озвучити реальний статус церкви і ставлення до війни
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Телескоп Вебба вперше підтвердив існування екзопланети
Телескоп Вебба вперше підтвердив існування екзопланети
Мін'юст перевірить договір на оренду УПЦ МП майна Нижньої Лаври, - Євгенія Кравчук
Мін'юст перевірить договір на оренду УПЦ МП майна Нижньої Лаври, - Євгенія Кравчук
Іванна Коберник: "Боюся, консервативні вчителі казатимуть: “Тут тобі не Європа, повертайся назад”. Це найгірше, що може статися"
Іванна Коберник: "Боюся, консервативні вчителі казатимуть: “Тут тобі не Європа, повертайся назад”. Це найгірше, що може статися"
​Храм-МАФ біля Десятинної церкви необхідно демонтувати, - Мінкультури
​Храм-МАФ біля Десятинної церкви необхідно демонтувати, - Мінкультури
Рекордний пакет допомоги від США. Частина перша – БМП і САУ
Рекордний пакет допомоги від США. Частина перша – БМП і САУ
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ знищили за минулу добу ще 740 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 114 130 військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 740 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 114 130 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько/ about 114130 (+740) осіб ліквідовано;
  • танків - 3098 (+4);
  • бойових броньованих машин - 6167 (+8);
  • артилерійських систем - 2086 (+4);
  • РСЗВ - 437 (+0);
  • засоби ППО - 218 (+0);
  • літаків - 286 (+1);
  • гелікоптерів - 276 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1865 (+0);
  • крилаті ракети - 723 (+0);
  • кораблі / катери - 17 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4833 (+7);
  • спеціальна техніка - 84 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, вранці 12 січня українські воїни збили ще один російський літак

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також