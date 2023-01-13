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“Пункти незламності” вирішили підзаробити на українцях”, – маніпуляція від РФ

Нібито “частина пунктів банально не працює".

“Пункти незламності” вирішили підзаробити на українцях”, – маніпуляція від РФ
Фото: Укрінформ

Медіа Російської Федерації розповсюдили маніпуляцію про те, що “Пункти незламності” в Україні стали платними.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

“Ворожі медіа заявили, що “піар-акція ОП “Пункти незламності” з тріском зазнала невдачі”, – цитує ЦПД ворожі видання.

Нібито “частина пунктів банально не працює, а в деяких вирішили підзаробити на українцях”.

Зокрема, окупанти пишуть про розміщення оголошень, в яких йдеться, що ““Пункти Незламності” стали платними”.  

Нагадаємо, раніше ворожі ЗМІ розповсюдили фейк про конфлікт в Офісі президента України через оборону Соледара та Бахмута.

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