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Призначення Герасимова відображає “системні виклики” для Росії, – Пентагон

"Світ хотів би, щоб Росія зосередилася на виведенні військ з України, а не на кадрових змінах".

Призначення Герасимова відображає “системні виклики” для Росії, – Пентагон
Фото: російське Міноборони

Призначення нового командувача російських сил в Україні – Валерія Герасимова – відображає “системні виклики” для Росії.

Про це під час брифінгу повідомив речник Пентагона, бригадний генерал Патрік Райдер, пише СNN.

“Ми говорили про проблеми з логістикою, командуванням та управлінням, проблемами із забезпеченням, моральним духом та значною мірою великою невдачею у досягненні стратегічних цілей, які вони поставили перед собою”, – сказав Райдер.

За його словами, відомство “продовжить стежити” зау кадровими перестановками з Росії.

“Я думаю, що світ хотів би, щоб Росія зосередилася на виведенні військ з України та порятунку безневинних життів, замість витрачання часу на численні кадрові перестановки, і російські солдати та їхні сім'ї, ймовірно, теж хотіли б цього”, – сказав Райдер .

Нагадаємо, міністерство оборони Великої Британії вважає, що чергова заміна Росією командувача окупаційних військ є визнанням того, що кампанія вторгнення не відповідає стратегічним цілям РФ.

Американські дослідники з Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Герасимов навряд чи виправдає нереалістичні очікування Володимира Путіна.

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