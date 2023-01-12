Герасимов навряд чи виправдає нереалістичні очікування Путіна, – ISW

Новий командувач російських сил в Україні Валерій Герасимов навряд чи швидко покращить ситуацію РФ у війні в Україні задля досягнення максималістських цілей Володимира Путіна.
Про це йдеться у звіті американського Інституту ведення війни (ISW).
“Герасимов погодився на принципово хибні путінські початкові плани вторгнення до 24 лютого і значною мірою зник у невідомості після краху помилкових планів Росії”, – зазначили дослідники.
Малоймовірно, що Герасимов виправдає нереалістичні очікування Путіна щодо його роботи.
Герасимов, найімовірніше, керуватиме дезорганізованою командною структурою, що “страждає від ендемічних, постійних і самопідкріплюваних невдач”, початок яким він, певною мірою, поклав ще до вторгнення в Україну.призначивши на його місце начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.
Суровікіна призначили керувати окупаційними військами в Україні торік у жовтні. Він змінив на цьому посту Олександра Дворнікова.