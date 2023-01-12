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Остін про Соледар: контроль над районами переходить з одних рук в інші

Триває жорстока боротьба.

Остін про Соледар: контроль над районами переходить з одних рук в інші
Ллойд Остін
Фото: ЕРА/UPG

Станом на вечір середи, 11 січня підтверджень заявам росіян про взяття українського міста Соледар немає.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на брифінгу, пише Укрінформ.

“По-перше, дозвольте мені почати із запитання про Соледар, і чи дістався він росіянам. Наразі ми не можемо підтвердити цієї інформації”, – сказав він.

Остін додав, що там тривають “дуже динамічні” бої, і контроль над районами переходить з одних рук в інші в умовах жорсткої боротьби.

“Ми зосереджені на тому, щоби зробити все можливе й переконатися, що українці мають спроможності, необхідні для успішного захисту своєї суверенної території”, – зауважив глава Пентагону.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що бойовики ПВК "Вагнера" намагаються прорвати оборону і повністю захопити Соледар.

Вночі 11 січня російські окупанти заявили про повне захоплення Соледара. “Вагнерівці” опублікували фото нібито з соледарської шахти, але СтратКом ЗСУ спростував їх перебування там.

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