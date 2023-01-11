Мін'юст перевірить договір на оренду УПЦ МП майна Нижньої Лаври, - Євгенія Кравчук

Договір було укладено ще в 2013 році.

В договорі на оренду Нижньої Лаври УПЦ МП не вказано строки завершення оренди, що може вважатися юридичним порушенням. Тому до перевірки договору будуть залучені фахівці Міністерства юстиції.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заступницю голови парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенію Кравчук.

"У випадку з Верхньою Лаврою просто закінчився договір і його не продовжили... Щодо Нижньої Лаври - було ухвалено розпорядження Кабміну (у 2013 році - ред.), і в самому договорі оренди не вказано термін, коли він спливає. Навіть якщо оренда безстрокова – так і має бути вказано в документі, а там цього немає", - сказала Кравчук, і додала, що будь-який договір має мати якісь терміни.

Кравчук розповіла, що результати діяльності Міжвідомчої робочої групи, яка напрацьовує пропозиції, пов'язані з діяльністю церков, стануть відомі наприкінці січня.

Наразі уряд працює над проєктом закону, що дозволить у судовому порядку забороняти діяльність релігійних організацій, підпорядкованих країні - агресору.

"Є депутатські напрацювання, але ми чекаємо реєстрації законопроєкту від Кабміну, над яким працює Мін’юст і є Державна служба з етнополітики та свободи совісті. Цей текст на фінальній стадії. Він має ще пройти опрацювавання з різними відомствами. Я сподіваюся, що в січні він з’явиться", - сказала Кравчук.

Державна служба з етнополітики та свободи совісті також має надати результати перевірки УПЦ МП на відповідність церковним канонам. Це включає і визначення зв’язків із Москвою та РПЦ.

В свою чергу, Мінкультури має презентувати висновки щодо наявності порушень пам’яткоохоронного законодавства, зокрема, "з питання реставраційних робіт - чи відбувалися вони з відповідними дозволами, з питань будівництва й знесення споруд".

Нагадаємо, 7 січня відбулася різдвяна служба Предстоятеля Православної церкви України Митрополита Епіфанія в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Перед цим Міністерство культури дало дозвіл на проведення Різдвяної служби Православної церкви України в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Як сказав голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський, ПЦУ й надалі зможе служити в соборах Києво-Печерської Лаври.