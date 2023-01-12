Росіяни грабують підприємців Каховського району Херсонщини

У них "інвентаризовують" рухоме й нерухоме майно.

Російські загарбники продовжують грабувати населення на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, рашисти взялися за підприємців одного з населених пунктів Каховського району.

"...Окупаційна влада оголосила інвентаризацію рухомого та нерухомого майна місцевих приватних підприємців, з подальшою так званою "націоналізацією", - розповіли в командуванні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни розкрадають Сєвєродонецький "Азот" і шахти на окупованих територіях. А в Новій Каховці окупанти поцупили техніку з лікарні та пожежної частини, забрали навіть двері з медзакладу.