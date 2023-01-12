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На Херсонщині внаслідок денного обстрілу росіян загинув чоловік і поранено жінку

Окупанти атакували селище Янтарне, що поблизу Херсону.

На Херсонщині внаслідок денного обстрілу росіян загинув чоловік і поранено жінку
Ілюстративне фото
Фото: Кирило Тимошенко у Telegram

У селищі Янтарному на Херсонщині внаслідок чергового обстрілу російських окупантів загинув 27-річний чоловік, постраждала 47-річна жінка.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Кілька годин тому російські окупанти атакували селище Янтарне, що поблизу Херсону. Ворожий снаряд влучив в житловий будинок. Від отриманих поранень на місці загинув 27-річний чоловік. Також постраждала 47-річна жінка, її з уламковими пораненням доставили до лікарні, де лікарі надають їй необхідну допомогу", - написав Янушевич.

Нагадаємо, вчора росіяни 90 разів обстріляли Херсонщину. В результаті загинула одна людина, ще п’ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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