На Дніпропетровщині затримали керівника благодійного фонду за організацію виїзду ухилянтів за кордон

Правоохоронці викрили на Дніпропетровщині 34-річного директора місцевого благодійного фонду в організації схеми незаконного перетину кордону чоловіками, які підлягають мобілізації.

Про це повідомляє портал МВС.

У ході слідства поліцейські встановили, що фігурант обіцяв громадянам виготовити пакет документів, що надавало можливість їм виїхати до країн ЄС. За свої послуги фігурант брав 15 000 доларів США. У вартість послуг входило визнання чоловіків призовного віку непридатним до військової служби, зняття з обліку та внесення даних до інформаційної системи. В подальшому вони мали змогу безперешкодно виїхати за кордон.

9 січня правоохоронці викрили керівника благодійної організації під час отримання неправомірної вигоди. Під час подальшого обшуку поліцейські вилучили 15 000 доларів США.

Наразі фігуранту оголошено підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у грудні у Чернігівській області СБУ викрила схему переправи осіб призовного віку за кордон. До неї причетний депутат Чернігівської міськради. Клієнтів записували в члени благодійної організації, яку очолює народний обранець.