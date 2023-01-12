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На Дніпропетровщині затримали керівника благодійного фонду за організацію виїзду ухилянтів за кордон

За свої послуги “благодійник” брав 15 000 доларів.

На Дніпропетровщині затримали керівника благодійного фонду за організацію виїзду ухилянтів за кордон
Фото: портал МВС

Правоохоронці викрили на Дніпропетровщині 34-річного директора місцевого благодійного фонду в організації схеми незаконного перетину кордону чоловіками, які підлягають мобілізації.

Про це повідомляє портал МВС.  

У ході слідства поліцейські встановили, що фігурант обіцяв громадянам виготовити пакет документів, що надавало можливість їм виїхати до країн ЄС. За свої послуги фігурант брав 15 000 доларів США. У вартість послуг входило визнання чоловіків призовного віку непридатним до військової служби, зняття з обліку та внесення даних до інформаційної системи. В подальшому вони мали змогу безперешкодно виїхати за кордон.

9 січня правоохоронці викрили керівника благодійної організації під час отримання неправомірної вигоди. Під час подальшого обшуку поліцейські вилучили 15 000 доларів США. 

Наразі фігуранту оголошено підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у грудні у Чернігівській області СБУ викрила схему переправи осіб призовного віку за кордон. До неї причетний депутат Чернігівської міськради. Клієнтів записували в члени благодійної організації, яку очолює народний обранець.

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