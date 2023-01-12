Правозахисники фіксують величезну кількість військових злочинів Росії в Україні, - CNN

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що російські військові злочини в Україні становлять собою порушення ряду норм міжнародного гуманітарного права, повідомляє CNN.

У щорічному звіті правозахисної групи, в якому розглядаються стандарти прав людини в майже 100 країнах, йдеться про те, що докази військових злочинів у Бучі, передмісті Києва, є частиною моделі, яка “повторювалася незліченну кількість разів”.

Зокрема, у звіті HRW йдеться про бомбардування театру в Маріуполі, незважаючи на знаки, що попереджають про те, що там сховалися діти, а також удари по інших невійськових цілях.

«Заподіяння страждань цивільному населенню, наприклад, неодноразові удари по енергетичній інфраструктурі, від якої українці залежать у забезпеченні електроенергією, водою та теплом, здається, є центральною частиною стратегії Кремля», — йдеться у звіті.

І хоча автори хвалять реакцію європейських країн щодо прийому українських біженців, вони також кажуть, що «уряди повинні замислитися над тим, якою була б ситуація, якби міжнародна спільнота доклала спільних зусиль, щоб притягнути Путіна до відповідальності набагато раніше – у 2014 році, у початок війни на сході України; у 2015 році за зловживання в Сирії; або за ескалацію репресій щодо прав людини в Росії за останнє десятиліття».

Нагадаємо, у 2022 році внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло 16 502 особи. Національна поліція виявила 21 масове поховання на деокупованих територіях, з яких ексгумовано 1033 тіла цивільних та військових.

У Держдепі заявили, що Іран нестиме відповідальність за воєнні злочини в Україні. Уряд і чиновники Ірану будуть притягнуті до відповідальності, якщо буде доведена їх причетність до військових злочинів росіян.