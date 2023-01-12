Родина зниклого в Україні британця оприлюднила заяву
Родина зниклого в Україні британця оприлюднила заяву
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Рекордний пакет допомоги від США. Частина перша – БМП і САУ
Рекордний пакет допомоги від США. Частина перша – БМП і САУ
Зеленський позбавив громадянства Медведчука, Козака, Деркача і Кузьміна
Зеленський позбавив громадянства Медведчука, Козака, Деркача і Кузьміна
Правоохоронці розслідують наругу над могилою ексглави УПЦ Володимира (Сабодана) у Києві. Назвали підозрюваних
Правоохоронці розслідують наругу над могилою ексглави УПЦ Володимира (Сабодана) у Києві. Назвали підозрюваних
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Рік консенсусу Путіна – Сі. Чому альянс Росії та Китаю провалився
Рік консенсусу Путіна – Сі. Чому альянс Росії та Китаю провалився
Польща готова надати Україні роту танків Leopard, – Дуда
Польща готова надати Україні роту танків Leopard, – Дуда
ГоловнаСуспільствоВійна

Командування ЗС РФ посилює угруповання військ на території України, - ГУР

Зокрема, противник переміщує мобілізованих із полігонів Білорусі та Росії у зону ведення бойових дій та прикордонні райони.

Командування ЗС РФ посилює угруповання військ на території України, - ГУР
Фото: EPA/UPG

Командування Збройних сил Росії посилює угруповання військ на території України.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр із посиланням на дані Головного Управління Розвідки Міноборони.

“Командування зс рф посилює угруповання військ (сил) на території України. Переміщує мобілізованих із полігонів білорусі та росії у зону ведення бойових дій та прикордонні райони. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Донеччині. Найвища активність ворога відмічається на Бахмутському, Лиманському  та Авдіївському напрямках”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 10 січня у складі російських окупаційних військ, з урахуванням оперативного резерву, діють близько 280 формувань (минулого тижня – 250). Противник здійснює ротацію підрозділів у складі регіонального угруповання військ (сил) на території РБ. 

Обстановка у районах ведення бойових дій залишається складною. В умовах відсутності необхідної кількості технічно готової бойової техніки, Кремль активно використовує людський ресурс для досягнення успіхів на полі бою.

Нагадаємо, нещодавно заступник керівника Головного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що Росія може активізувати дії щодо захоплення лівобережної частини Запорізької області, оскільки ворог прагне виснажити Україну. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також