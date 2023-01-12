Командування ЗС РФ посилює угруповання військ на території України, - ГУР

Зокрема, противник переміщує мобілізованих із полігонів Білорусі та Росії у зону ведення бойових дій та прикордонні райони.

Командування Збройних сил Росії посилює угруповання військ на території України.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр із посиланням на дані Головного Управління Розвідки Міноборони.

“Командування зс рф посилює угруповання військ (сил) на території України. Переміщує мобілізованих із полігонів білорусі та росії у зону ведення бойових дій та прикордонні райони. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Донеччині. Найвища активність ворога відмічається на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 10 січня у складі російських окупаційних військ, з урахуванням оперативного резерву, діють близько 280 формувань (минулого тижня – 250). Противник здійснює ротацію підрозділів у складі регіонального угруповання військ (сил) на території РБ.

Обстановка у районах ведення бойових дій залишається складною. В умовах відсутності необхідної кількості технічно готової бойової техніки, Кремль активно використовує людський ресурс для досягнення успіхів на полі бою.

Нагадаємо, нещодавно заступник керівника Головного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що Росія може активізувати дії щодо захоплення лівобережної частини Запорізької області, оскільки ворог прагне виснажити Україну.