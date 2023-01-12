Визнання провалу стратегічних цілей, – Міноборони Британії оцінило заміну командувача окупантів в Україні

Російські ультранаціоналісти і військові блогери можуть сприйняти такий крок з великим незадоволенням.

Міністерство оборони Великої Британії вважає, що чергова заміна Росією командувача окупаційних військ є визнанням того, що кампанія вторгнення не відповідає стратегічним цілям РФ.

Цей крок, ймовірно, буде сприйнятий з надзвичайним незадоволенням значною частиною спільноти російських ультранаціоналістів і військових блогерів, які все частіше звинувачують Герасимова в поганому проведенні війни. Про це йдеться у опублікованому в твіттері повідомленні.

"Розготання командира генеральним штабом як командувача театру бойових дій є показником зростаючої серйозності ситуації", – вважають у міністерстві.

Нагадаємо, учора Кремль змінив командувача повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Ним замість Суровікіна, призначеного 8 жовтня, став начальник генштабу Валерій Герасимов. Суровікіна понизили до його заступника.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у коментарі щодо цього зазначив, що вчора в Росії почалися внутрішні суперечки між її арміями.