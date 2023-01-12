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У районі Соледара воїни ССО, артилеристи і ракетники ліквідували понад 100 окупантів. Відео

На ворога скерували артилерію і "Точку-У". 

Завдяки злагодженій роботі Сил спеціальних операцій, артилеристів і ракетних військ у районі Соледара були ліквідовані понад 100 окупантів, а два кулеметних і два мінометних розрахунки – знищені.

Скупчення противника на кількох ділянках виявили оператори Сил спеціальних операцій, йдеться на їхньому каналі у Телеграм. 

"По ворогу було скеровано артилерію, також на одній з ділянок було застосовано тактичний ракетний комплекс "Точка-У". В результаті цих кількох ударів підтверджено знищення більше 100 окупантів, 2 кулеметних розрахунків та 2 мінометних", – повідомили військові. 

На опублікованому ними відео – один з етапів відпрацювання артилерії по заданих координатах. 

Нагадаємо, Росія останніми днями активізували штурмові дії в Соледарі. Вона відправила туди найбільш підготовлених бойовиків ПВК "Вагнера". Росіяни учора оголосили про захоплення міста, але ці дані спростували в ЗСУ, в США і навіть у російському міністерстві оборони.

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