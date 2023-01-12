Росіяни створили в Криму дві приватні військові компанії

Найманцям обіцяють не залучати їх до бойових дій в Україні.

В окупованому Криму росіяни створили дві нові приватні військові компанії, до яких уже набирають найманців.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

“Відомо, що у тимчасово окупованому Криму оголошено набір найманців до новостворених так званих приватних військових компаній “Щит” та “Русич””, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що туди запрошують колишніх військовослужбовців та інших співробітників силових структур, в пріоритеті – офіцери.

Охочих піти в ПВК не дуже багато. Тому щоб хоч якось зацікавити, потенційним кандидатам обіцяють високе грошове утримання, а також те, що їх нібито не будуть залучати до бойових дій на території України.

Нагадаємо, російська ПВК “Вагнер” почала рекрутувати в'язнів із виправних закладів Чеченської республіки РФ, більшість з яких були засуджені за політичну діяльність.