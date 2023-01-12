РФ підсилила оборону в районі Кремінної і Соледара повітряно-десантними військами, – Міноборони Британії

ПДВ можуть бути використані у якості елітних сил швидкого реагування.

Останні дві доби тривають запеклі бої навколо міста Соледар Донецької області і на підступах до Кремінної на Луганщині. Росія посилила свою оборону в районі цих міст повітряно-десантними військами.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що з початку січня 2023 року РФ майже напевно виділила підрозділи 76-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії ПДВ (повітряно-десантних військ) для посилення лінії фронту в районі Кремінної після того, як визнала цей сектор дуже вразливим.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 January 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/YKWMG9VA4c



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/7mHRspwurz — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 12, 2023

До листопада 2022 року Росія задіяла майже весь розгорнутий склад ПДВ як довгострокові наземні війська вздовж лінії фронту в районі Херсона.

Аналітики припускають, що передислоковані на Донбас і південь командири, ймовірно, намагатимуться використати ПДВ в якості елітних сил швидкого реагування.

Нагадаємо, станом на вечір середи 11 січня підтверджень заявам росіян про взяття українського міста Соледар немає.