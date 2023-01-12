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Учора росіяни 90 разів обстріляли Херсонщину: пошкоджений пологовий будинок, є загиблий

Херсон окупанти атакували 27 разів.

Учора росіяни 90 разів обстріляли Херсонщину: пошкоджений пологовий будинок, є загиблий
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Минулої доби російські окупанти 90 разів обстріляли Херсонську область. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

“Херсон росіяни обстріляли 27 разів – атакували житлові квартали міста. Ворожі снаряди влучили в пологовий будинок, приватні та багатоквартирні будинки”, – розповів він.

Вчора через російські обстріли загинула одна людина, ще п’ятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

 

Нагадаємо, окупанти обстріляли на Херсонщині об'єкт критичної інфраструктури. 

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