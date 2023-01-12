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За добу українські військові ліквідували 430 росіян і гелікоптер Ка-52

Збройні сили відбили 12 атак ворога на Донбасі.

За добу українські військові ліквідували 430 росіян і гелікоптер Ка-52
Ка-52
Фото: Генеральний штаб ЗСУ в Facebook

З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила на війні в Україні близько 113 990 осіб. За минулу добу Збройні сили знищили близько 430 окупантів, три безпілотники і вертоліт.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 113 990 (+430) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 094 (+0) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 159 (+0) од,
  • артилерійських систем – 2 082 (+4) од,
  • РСЗВ – 437 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 218 (+1) од,
  • літаків – 285 (+0) од,
  • гелікоптерів – 276 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 865 (+3),
  • крилаті ракети ‒ 723 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 826 (+0) од,
  • спеціальна техніка ‒ 184 (+0).

Нагадаємо, протягом минулої доби Авіація Сил оборони завдала двадцять ударів по районах зосередження ворога, а також три удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Наші воїни збили гелікоптер Ка-52, а також два розвідувальних БпЛА типу “Орлан-10”.

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