За добу українські військові ліквідували 430 росіян і гелікоптер Ка-52

З початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила на війні в Україні близько 113 990 осіб. За минулу добу Збройні сили знищили близько 430 окупантів, три безпілотники і вертоліт.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.01.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 113 990 (+430) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 094 (+0) од,

бойових броньованих машин ‒ 6 159 (+0) од,

артилерійських систем – 2 082 (+4) од,

РСЗВ – 437 (+0) од,

засоби ППО ‒ 218 (+1) од,

літаків – 285 (+0) од,

гелікоптерів – 276 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 865 (+3),

крилаті ракети ‒ 723 (+0),

кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 826 (+0) од,

спеціальна техніка ‒ 184 (+0).

Нагадаємо, протягом минулої доби Авіація Сил оборони завдала двадцять ударів по районах зосередження ворога, а також три удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Наші воїни збили гелікоптер Ка-52, а також два розвідувальних БпЛА типу “Орлан-10”.