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Унаслідок ворожих обстрілів прикордоння Харківщини пошкоджені будинки і підприємство

Люди не постраждали.

Унаслідок ворожих обстрілів прикордоння Харківщини пошкоджені будинки і підприємство
Фото: Телеграм-канал Олега Синєгубова

У середу, 11 січня, ворог обстрілював з мінометів і артилерії прикордонні населені пункти Харківської області.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“З мінометів та артилерії окупанти обстрілювали Гур’їв Козачок, Стрілечу, Старицю, Огірцеве, Вовчанськ, Вільчу і Новомлинськ. На Куп’янському напрямку ворог вкотре завдавав ударів по Дворічній, Куп’янську, Кислівці, Табаївці та іншим населеним пунктам”, – розповів Синєгубов.

Внаслідок цих обстрілів пошкоджено приватні будинки, торговельний павільйон та господарчі споруди. Також ворожі снаряди влучили в одне з підприємств у Вовчанську.

Обійшлося без постраждалих.

 

Нагадаємо, минулої доби ворог обстріляв понад 20 населених пунктів Харківщини. 

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