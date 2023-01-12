Унаслідок ворожих обстрілів прикордоння Харківщини пошкоджені будинки і підприємство

Люди не постраждали.

У середу, 11 січня, ворог обстрілював з мінометів і артилерії прикордонні населені пункти Харківської області.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“З мінометів та артилерії окупанти обстрілювали Гур’їв Козачок, Стрілечу, Старицю, Огірцеве, Вовчанськ, Вільчу і Новомлинськ. На Куп’янському напрямку ворог вкотре завдавав ударів по Дворічній, Куп’янську, Кислівці, Табаївці та іншим населеним пунктам”, – розповів Синєгубов.

Внаслідок цих обстрілів пошкоджено приватні будинки, торговельний павільйон та господарчі споруди. Також ворожі снаряди влучили в одне з підприємств у Вовчанську.

Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, минулої доби ворог обстріляв понад 20 населених пунктів Харківщини.