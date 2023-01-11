Протягом минулої доби ворог обстріляв райони більше 20 населених пунктів Харківщини у Куп'янському, Харківському, Чугуївському та Богодухівському районах.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, під вогнем були Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна, Лопань, Красне та інші населені пункти. Пошкоджені приватні будинки, торговельні споруди та цивільні автомобілі. Без постраждалих.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Вчора близько 23:00 російські окупанти обстріляли Харків, попередньо з РСЗВ "Смерч". У Київському районі зафіксоване влучання у склад піротехніки. Сталася масштабна пожежа, вночі спостерігалася детонація піротехнічних виробів. На щастя, обійшлося без постраждалих.

На лінії зіткнення ворог намагався вести наступальні дії в районі Гряниківки Куп'янського району. Але відступив з втратами, отримавши відсіч.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Нагадаємо, на Харківщині Сили оборони фіксують активність російських ДРГ.