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У Києві ліквідують наслідки снігопаду: дороги столиці прибирають понад 250 одиниць спецтехніки

Вулиці і зупинки обробляються протиожеледними засобами.

У Києві ліквідують наслідки снігопаду: дороги столиці прибирають понад 250 одиниць спецтехніки
Фото: КМДА

Сніг на вулицях Києва прибирає понад 250 одиниць спеціальної техніки та 225 працівників комунальних служб працюють на ручному прибиранні.

Про це повідомляє у Telegram Київська міська військова адміністрація.

Зазначається, що від 8:00 ранку кількість задіяної техніки та бригад збільшено. Усі зупинки громадського транспорту, шляхи, тротуари, велодоріжки обробляються протиожеледними засобами.

“Закликаю киян та гостей міста бути свідомими і не заважати роботі спецтехніки. Без потреби не виїжджайте на вулиці Києва і не паркуйте автівки обабіч доріг та вулиць”, – сказав начальник КМВА Сергій Попко.

 

Нагадаємо, в ніч на 11 січня синоптики прогнозували у Києві сильний снігопад та зниження температури.

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