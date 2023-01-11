У Києві ліквідують наслідки снігопаду: дороги столиці прибирають понад 250 одиниць спецтехніки

Сніг на вулицях Києва прибирає понад 250 одиниць спеціальної техніки та 225 працівників комунальних служб працюють на ручному прибиранні.

Про це повідомляє у Telegram Київська міська військова адміністрація.

Зазначається, що від 8:00 ранку кількість задіяної техніки та бригад збільшено. Усі зупинки громадського транспорту, шляхи, тротуари, велодоріжки обробляються протиожеледними засобами.

“Закликаю киян та гостей міста бути свідомими і не заважати роботі спецтехніки. Без потреби не виїжджайте на вулиці Києва і не паркуйте автівки обабіч доріг та вулиць”, – сказав начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, в ніч на 11 січня синоптики прогнозували у Києві сильний снігопад та зниження температури.