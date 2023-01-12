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Російські військові за добу вбили двох цивільних українців

Ще 8 мирних українців були поранені.

Російські військові за добу вбили двох цивільних українців
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Російські військові за минулу добу, 11 січня, вбили двох цивільних українців, ще 8 мирних українців були поранені. 

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 11.01.2023 (станом на 09:00 12.01.2023):

  • Дніпропетровська область - 1 поранений
  • Донецька область - 1 загиблий
  • Запорізька область - 2 поранених
  • Херсонська область - 1 загиблий, 5 поранених

Нагадаємо, 11 січня росіяни пошкодили Херсонський державний університет, у Запорізькій області зруйнували 25 осель. Також обстрілів зазнали Чернігівська, Донецька, Сумська, Луганська, Дніпропетровська, Харківська і Миколаївська області. 

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