Російські військові за добу вбили двох цивільних українців

Російські військові за минулу добу, 11 січня, вбили двох цивільних українців, ще 8 мирних українців були поранені.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 11.01.2023 (станом на 09:00 12.01.2023):
- Дніпропетровська область - 1 поранений
- Донецька область - 1 загиблий
- Запорізька область - 2 поранених
- Херсонська область - 1 загиблий, 5 поранених
Нагадаємо, 11 січня росіяни пошкодили Херсонський державний університет, у Запорізькій області зруйнували 25 осель. Також обстрілів зазнали Чернігівська, Донецька, Сумська, Луганська, Дніпропетровська, Харківська і Миколаївська області.