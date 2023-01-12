Росіяни безуспішно намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Соледара, – Маляр

Окупанти рухаються по тілах своїх загиблих бійців.

В районі Соледара на Донеччині тривають найважчі бої. Ворог безуспішно намагається прорвати оборону українських військ і несе важкі втрати.

Про це заявила у Military media center заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Жорстокі й найважчі бої сьогодні тривають в районі Соледара на Бахмутському напрямку. Попри складну обстановку українські воїни відчайдушно б'ються. Ворог, намагаючись безуспішно прорвати нашу оборону і захопити Соледар, несе великі втрати", – розповіла Маляр.

За її словами, підступи до Соледара сьогодні фактично усіяні тілами вбитих окупантів.

"Попри те, вони рухаються прямо по тілах своїх загиблих бійців. Наші оборонці проявляють максимальну стійкість і героїзм", – зазначила Маляр.

Нагадаємо, станом на вечір середи 11 січня підтверджень заявам росіян про взяття українського міста Соледар не було.