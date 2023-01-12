Найзапекліші бої тривають у районах Соледара, Параскіївки, Бахмута та Кліщіївки, – Генштаб

Протягом тижня росіяни обстріляли прикордонні території шести населених пунктів Чернігівської і 18 – Сумської області. З 5 січня ворог здійснив на цих напрямках понад 30 артилерійських обстрілів.

Оперативна обстановка у районах ведення бойових дій є складною. Найбільша активність ворога спостерігається на сході, де окупанти продовжують наступальні і штурмові дії уздовж усієї лінії зіткнення. Протягом тижня на сході відбулося 355 бойових зіткнень, повідомив заступник начальника Головного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу.

Активні дії ворог веде на Бахмутському напрямку. Найзапекліші бої тривають у районах населених пунктів Соледар, Параскіївка, Бахмут та Кліщіївка. На Авдіївському напрямку ворог веде безуспішні наступальні дії, намагається покращити положення на Купʼянському і Новопавлівському.

На Оріхівському напрямку було вісім авіаударів. На Херсонському напрямку противник веде позиційну оборону. З 5 січня українська артилерія вразила понад 300 обʼєктів противника.

"Ситуація на фронті залишається напруженою. Тільки мужність та відвага і відданість справі українських захисників дає змогу утримувати наші позиції", – зазначив Громов.

Нагадаємо, за оцінкою Генштабу, головною метою Росії лишається захоплення всієї території України та знищення її державності. Противник, не досягнувши цілей у 2022 році, вирішив вести війну на виснаження.