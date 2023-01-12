Вийшов фотоальбом “Іловайськ, 2014” із роботами фотографа Макса Левіна

У 2014 році Максу вдалося вирватися з Іловайського котла.

11 січня в пресцентрі Укрінформу відбулася презентація фотоальбому “Іловайськ, 2014”, куди увійшли зокрема роботи фотографа та документаліста Макса Левіна, якого російські військові вбили у березні 2022 року під час виконання ним професійних обов’язків.

Фото: facebook/Taras Shevchenko

У 2014 році Максу та його колегам — Маркіяну Лисейку та двом журналістам німецького ARD дивом вдалося вирватися з Іловайського котла. З того часу Іловайськ став частиною його життя — разом з колегою Маркіяном Лисейком вони заснували військовий проєкт Afterilovask для збереження та переосмислення значення подій серпня 2014 року військовими, їхніми родинами та громадянами України в цілому. Частина текстів була опублікована в однойменному спецпроєкті на LB.ua.

За словами заступника міністра культури Тараса Шевченка, Макс намагався реалізувати ідею з фотоальбомом з 2021 року. Проте не встиг.

Фото: facebook/Taras Shevchenko

“Коли Максим загинув, реалізувати проєкт було дуже складно, але це стало для нас справою честі. Завдяки зусиллям видавця Бланк-Прес, книга вийшла друком. Сьогодні в Укрінформі було багато світлих людей. Ми презентували книгу про події у Іловайську в 2014 році і згадували добрими словами славного українця - Макса Левіна”, - написав Шевченко на своїй сторінці у фейсбуці.

Фото: facebook/Taras Shevchenko

Фото: facebook/Taras Shevchenko

Фото: facebook/Taras Shevchenko

Нагадаємо, звʼязок із Максом Левіном і його колегою Олексієм Чернишовим було втрачено 13 березня. 1 квітня загиблого Левіна знайшли поблизу села Гута Межигірська.

За повідомленням прокуратури, журналіст був убитий двома пострілами зі стрілецької зброї. Максим у супроводі Олексія Чернишова, військовослужбовця та в минулому фотографа, відправились у Гуту Межигірську 13 березня документувати наслідки російської агресії. Вони залишили машину та пішли в бік села Мощун, відтоді зв’язок із ними був втрачений. Пізніше стало відомо, що в районі, де Макс збирався працювати, розпочались інтенсивні бойові дії.

Макс загинув у віці 40 років. В нього залишилися четверо малолітніх дітей.

3 квітня президент Володимир Зеленський нагородив Макса Левіна орденом "За мужність".

Понад 10 років Максим працював у редакції LB.ua, також співпрацював з агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske. Його фото публікували Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, The Moscow Time, Кореспондент.net, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center, Vatican news, Радіо Свобода (RFE/RL).