Сьогодні на Михайлівській площі в Києві відкрилася фотовиставка "Дні пам’яті героїв Іловайської битви 2014", присвячена пам'яті тих, хто одинадцять років тому став на захист нашої країни у битві під Іловайськом.
Про це LB.ua повідомили організатори.
Виставка триватиме до 28 вересня 2025 року. На ній представлені унікальні світлини, зроблені у період боїв за Іловайськ у серпні 2014 року – однієї із найтрагічніших подій у нашій боротьбі з Росією. Півсотні світлин – це лише частина великої фотоколекції, в якій зафіксовано факти про битву за Іловайськ із 10 серпня до “зеленого коридору смерті” 29 серпня 2014 року.
Тоді фотографам Максу Левіну, Максиму Дондюку, Олександру Глядєлову та Маркіяну Лисейку пощастило прорватися "зеленим" коридором смерті та донести до нас фото. Макс Левін розповів про ті події в текстах "Іловайськ. Хроніка втечі", а також "Іловайськ. Не забуду ніколи". Він також - один із засновників проєкту AFTERILOVAISK.
Макса вбили росіяни на початку повномасштабного вторгнення на окупованій Київщині, в березні 2022 року.
Іловайська трагедія
29 серпня 2014 року російські війська відкрили вогонь по українських військових, які склали зброю після домовленостей про "зелений коридор" для виходу з оточення. Це призвело до загибелі 366 українських військових, 429 отримали поранення різного ступеня тяжкості, 300 потрапили в полон, 24 зникли безвісти.