У Києві відкрилася фотовиставка "Дні пам’яті героїв Іловайської битви 2014"

Півсотні світлин – це лише частина великої фотоколекції, в якій зафіксовано факти про битву за Іловайськ із 10 серпня до “зеленого коридору смерті” 29 серпня 2014 року.

Фото: Зоряна Стельмах

Сьогодні на Михайлівській площі в Києві відкрилася фотовиставка "Дні пам’яті героїв Іловайської битви 2014", присвячена пам'яті тих, хто одинадцять років тому став на захист нашої країни у битві під Іловайськом. 

Про це LB.ua повідомили організатори. 

Виставка триватиме до 28 вересня 2025 року. На ній представлені унікальні світлини, зроблені у період боїв за Іловайськ у серпні 2014 року – однієї із найтрагічніших подій у нашій боротьбі з Росією. Півсотні світлин – це лише частина великої фотоколекції, в якій зафіксовано факти про битву за Іловайськ із 10 серпня до “зеленого коридору смерті” 29 серпня 2014 року.

Фото: Зоряна Стельмах

Тоді фотографам Максу Левіну, Максиму Дондюку, Олександру Глядєлову та Маркіяну Лисейку пощастило прорватися "зеленим" коридором смерті та донести до нас фото. Макс Левін розповів про ті події в текстах "Іловайськ. Хроніка втечі", а також "Іловайськ. Не забуду ніколи". Він також - один із засновників проєкту AFTERILOVAISK. 

 Макса вбили росіяни на початку повномасштабного вторгнення на окупованій Київщині, в березні 2022 року.

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Іловайська трагедія

29 серпня 2014 року російські війська відкрили вогонь по українських військових, які склали зброю після домовленостей про "зелений коридор" для виходу з оточення. Це призвело до загибелі 366 українських військових, 429 отримали поранення різного ступеня тяжкості, 300 потрапили в полон, 24 зникли безвісти.
﻿
