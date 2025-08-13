На Харківщині ворожий дрон атакував екіпаж поліції, четверо поранених

У Куп’янському районі на Харківщині російський дрон атакував поліцейську машину, унаслідок чого четверо правоохоронців, які їхали на виклик, отримали контузії.

Про це повідомив керівник Слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

“Ворог полює на нас, а ми все одно працюємо. Російський FPV-ждун атакував поліцейський автомобіль по дорозі до Куп’янська. Він спостерігав і очікував прямо на трасі, на роздільній смузі. Наші хлопці їхали на виклик — слідчо-оперативна група прямувала на місце, де був знайдений труп чоловіка. Дрон атакував миттєво, мішенню був водій – і саме він всіх врятував”, — ідеться у повідомленні.

Відомо, що поліцейський, який був за кермом, одразу помітив FPV, збільшив швидкість та почав маневрувати, завдяки цьому влучання сталося в задню частину автомобіля.