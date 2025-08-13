У Куп’янському районі внаслідок обстрілів РФ загинув чоловік (оновлено)

У Куп’янському районі Харківської області внаслідок ворожої атаки поранено цивільного мешканця.
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
За інформацією слідчих, у селищі Ківшарівка Куп’янського району сьогодні близько 11:00 внаслідок обстрілу з боку збройних сил РФ поранення та травми отримав чоловік.
Постраждалого доставили до лікарні.
Оновлено. Пізніше у прокуратурі повідомили, що чоловік помер в авто екстреної медичної допомоги.
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
- На Харківщині 11 серпня внаслідок російських обстрілів постраждала одна людина – у м. Куп'янськ зазнав поранень 78-річний чоловік. Ворог атакував область, зокрема, безпілотниками "Молнія" та fpv-дронами.