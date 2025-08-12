У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
РЖД у вогні
На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина отримала поранення

Зокрема ворог атакував безпілотниками «Молнія» та fpv-дронами.

На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина отримала поранення
Фото: Новинарня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 3 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждала одна людина – у м. Куп'янськ зазнав поранень 78-річний чоловік. Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєугбов. Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 3 БпЛА типу «Молнія»;
  • 4 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Малий Бурлук).

Упродовж минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося шість боєзіткнень у районах Вовчанська, Колодязного та Дворічанського.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Степова Новоселівка, Кіндрашівка, Куп’янськ, Загризове, Богуславка.
Теми: , ,
