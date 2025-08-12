На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина отримала поранення

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 3 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждала одна людина – у м. Куп'янськ зазнав поранень 78-річний чоловік. Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєугбов. Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

3 БпЛА типу «Молнія»;

4 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Малий Бурлук).

Упродовж минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося шість боєзіткнень у районах Вовчанська, Колодязного та Дворічанського.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Степова Новоселівка, Кіндрашівка, Куп’янськ, Загризове, Богуславка.