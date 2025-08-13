ЗМІ: Трамп і Венс у середу віртуально зустрінуться із Зеленським

Двоє американських чиновників підтвердили виданню ABC News, що у середу, 13 серпня, президент США Дональд Трамп проведе в режимі відеоконференції зустріч із Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами.
До віртуальної зустрічі долучиться також віцепрезидент Джей Ді Венс, який нещодавно заявив, що не вважає доцільним організовувати особисті окремі перемовини Президента України з кремлівським диктатором Путіним.
Наразі участь української сторони у саміті Трампа та Путіна, який 15 серпня прийматиме місто Анкоридж у штаті Аляска, все ще не планується. Проте журналісти ABC News отримали від людини в оточенні Зеленського натяк, що ситуація "дуже мінлива".