Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
РЖД у вогні
РЖД у вогні
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗМІ: Трамп і Венс у середу віртуально зустрінуться із Зеленським

Можливо, остання змога вплинути на позицію США перед самітом на Алясці.

ЗМІ: Трамп і Венс у середу віртуально зустрінуться із Зеленським
Джей Ді Венс сперечається з президентом України під час зустрічі Трампа і Зеленського
Фото: EPA/UPG

Двоє американських чиновників підтвердили виданню ABC News, що у середу, 13 серпня, президент США Дональд Трамп проведе в режимі відеоконференції зустріч із Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами.

До віртуальної зустрічі долучиться також віцепрезидент Джей Ді Венс, який нещодавно заявив, що не вважає доцільним організовувати особисті окремі перемовини Президента України з кремлівським диктатором Путіним.

Наразі участь української сторони у саміті Трампа та Путіна, який 15 серпня прийматиме місто Анкоридж у штаті Аляска, все ще не планується. Проте журналісти ABC News отримали від людини в оточенні Зеленського натяк, що ситуація "дуже мінлива".
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies