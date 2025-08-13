ЗМІ: Трамп і Венс у середу віртуально зустрінуться із Зеленським

Можливо, остання змога вплинути на позицію США перед самітом на Алясці.

Джей Ді Венс сперечається з президентом України під час зустрічі Трампа і Зеленського

Двоє американських чиновників підтвердили виданню ABC News, що у середу, 13 серпня, президент США Дональд Трамп проведе в режимі відеоконференції зустріч із Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами.

До віртуальної зустрічі долучиться також віцепрезидент Джей Ді Венс, який нещодавно заявив, що не вважає доцільним організовувати особисті окремі перемовини Президента України з кремлівським диктатором Путіним.

Наразі участь української сторони у саміті Трампа та Путіна, який 15 серпня прийматиме місто Анкоридж у штаті Аляска, все ще не планується. Проте журналісти ABC News отримали від людини в оточенні Зеленського натяк, що ситуація "дуже мінлива".