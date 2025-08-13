РЖД у вогні
На Закарпатті викрили підозрюваного у організації переправлення людей за кордон

Військовослужбовець мав доставити клієнта у прикордоння та вказати йому маршрут до кордону.

На Закарпатті викрили підозрюваного у організації переправлення людей за кордон
На Закарпатті викрили підозрюваного у організації переправлення людей за кордон
Фото: ДПСУ

У Закарпатській області правоохоронці затримали військовослужбовця, якого підозрюють в тому, що він планував переправити через кордон порушника.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

За даними ДПСУ, за 6 тис. доларів він мав доставити клієнта у прикордоння, а також вказати йому маршрут до держрубежу. 

“У майбутньому він хотів заробляти по 6000-8000 доларів з кожної такої особи”, - уточнили в ДПСУ.

Зазначається, що військовослужбовця затримали після отримання частини коштів. Зараз вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.
